Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: Güzel ama yeterli değil

"BAŞKASININ HAKKI GİTTİ"

Demet Şener, ayrıca İdil Bilgen'in doktor olmasıyla ilgili ise "Maşallah... Doktor olmak muazzam bir şey. Doktorluk bitmeyen bir eğitim. Çok takdir ettim. Güzellik yarışması o yolda ilerleyecekseniz girmek gereken bir şey. O işi yapmayacaksınız gerek yok. Sana ailen ve arkadaşların 'Güzel' desin. Belki başkasının hakkı gidiyor. Kendisi doktorluk yapacak şimdi, bu işleri yapmayacak. Miss World'de derece alsa bir yıl boyunca o tacıyla bu görevi yapmak zorunda. Nasıl yapacak? Bizim zamanımızdaki şaşası değil güzellik yarışmasının" değerlendirmesinde bulundu.