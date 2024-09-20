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        Haberler Objektife Takılanlar Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: Güzel ama yeterli değil - Magazin haberleri

        Demet Şener'den İdil Bilgen yorumu: Güzel ama yeterli değil

        Miss Turkey 1995 güzeli Demet Şener, 2024 Miss Turkey ünvanını alan İdil Bilgen ile ilgili düşüncelerini dile getirdi; "Burası güzellik yarışması. Güzel kız ama bence yeterli değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:32 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:32
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bebek'te görüntülenen Demet Şener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Geçtiğimiz günlerde kızı İrem Kutluay'ın İngiltere'de üniversiteye kaydını yaptıran Demet Şener; "Kayıt yaptırmaya gittik. Yerleşti. Her şeyi hazırladık. İhtiyaçlarını aldık. Odasını yaptık" ifadelerini kullandı.

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        "KENDİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞACAĞIM"

        Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'i basketbol takımında forma giymesi nedeniyle Demet Şener; "Bir oraya, bir oraya gideceğim. Kendimi doldurmaya çalışacağım. Şimdi kuaför, spor ve işler derken dolduracağım kendimi" diye konuştu.

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        "O KADAR AĞIR ELEŞTİRİLMESİNE KARŞIYIM"

        Miss Turkey 1995 güzeli Demet Şener, 10 gündür gündemden düşmeyen Miss Turkey 2024 Türkiye güzeli ünvanını alan İdil Bilgen'e yapılan olumsuz yorumlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi: O kadar ağır eleştirilmesine karşıyım. Benim de kız çocuğum var, ağır konuşmak hiç güzel değil. Güzellik göreceli bir şey.

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        "YETERLİ DEĞİL"

        Ayrıca bir güzellik yarışması için İdil Bilgen'i yeterli bulmadığını vurgulayan 47 yaşındaki emekli manken; "Tabii burası bilgi yarışması değil, kızın belli normlarda olması gerekiyor. Jürinin vardır bildiği diyeceğim, daha fazla bir şey demeyeceğim ama burası güzellik yarışması... Güzel kız ama bence yeterli değil. Ama bu kadar eleştirilmesi ayıp, genç kız bu kadar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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        "BAŞKASININ HAKKI GİTTİ"

        Demet Şener, ayrıca İdil Bilgen'in doktor olmasıyla ilgili ise "Maşallah... Doktor olmak muazzam bir şey. Doktorluk bitmeyen bir eğitim. Çok takdir ettim. Güzellik yarışması o yolda ilerleyecekseniz girmek gereken bir şey. O işi yapmayacaksınız gerek yok. Sana ailen ve arkadaşların 'Güzel' desin. Belki başkasının hakkı gidiyor. Kendisi doktorluk yapacak şimdi, bu işleri yapmayacak. Miss World'de derece alsa bir yıl boyunca o tacıyla bu görevi yapmak zorunda. Nasıl yapacak? Bizim zamanımızdaki şaşası değil güzellik yarışmasının" değerlendirmesinde bulundu.

        #demet şener
        #İdil Bilgen
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