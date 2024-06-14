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        Haberler Magazin Demet Şener ile İbrahim Kutluay 'ayrılamadı' - Magazin haberleri

        Demet Şener ile İbrahim Kutluay 'ayrılamadı'

        2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yıllar sonra kızları İrem Kutluay'ın mezuniyet töreninde bir araya gelmişti. Eski eşler, aynı günün akşamında kızlarının mezuniyet yemeğine de katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:50
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        Demet Şener, 2005'te İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Çiftin bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

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        Çiftten Demet Şener, ihanete uğradığını iddia etmiş ve çift, olaylı bir sürecin ardından 2018'de boşanmıştı. Şener; eski eşine, ihanet, nafaka ve oğulları Ömer'in diş tedavisinin ücretini karşılamadığı için pek çok kez dava açmıştı.

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        Nafaka davaları süren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, dün kızları İrem'in mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşler, 6 yıl sonra ilk kez aynı fotoğrafta yer aldı. İbrahim Kutluay ile Demet Şener, aile fotoğrafını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

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        Demet Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi.

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        Eski eşler aynı günün akşamında da kızları İrem'in mezuniyet yemeğine katıldı. Aile pozu veren çiftten İbrahim Kutluay, fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

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        Demet Şener, mezuniyet töreninde olduğu gibi İbrahim Kutluay'ın olmadığı ve çocuklarının yer aldığı fotoğraflara kalıcılar bölümünde yer verdi.

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        "İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

        Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.

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        Oğlu Atlas'ın mezuniyet gururunu yaşayan Gülben Ergen, mezuniyet yemeğinde İbrahinm Kutluay ve Demet Şener ile karşılaştı.

        #İbrahim Kutluay
        #demet şener
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