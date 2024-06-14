Demet Şener ile İbrahim Kutluay 'ayrılamadı'

"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"



Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.