Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem üniversiteli oldu
Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, üniversiteyi İngiltere'de okuyacak. Kızını okula kaydettiren Şener, o anları "Mutluluğun resmi" sözleriyle yayımladı
Giriş: 15.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:41
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2018'de boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, üniversiyeti yurt dışında okuyacak.
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Demet Şener, kızı İrem'i İngiltere'deki University OF Exer'a kayıt ettirdi.
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Kızıyla birlikte İngiltere'ye giden Demet Şener, okulun önünde verdikleri anne - kız fotoğrafını; "Mutluluğun resmi" notuyla yayımladı.