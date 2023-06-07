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Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Çiftin bir hayli neşeli olduğu görüldü

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  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    Emekli manken Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte sezonu açmak için soluğu Bodrum'da almıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü çiftin tatili sürüyor.
  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    Sevgilisiyle baş başa tatil yapan Şener, uzun bir süre güneşlendi. Sıcak havanın tadını çıkartan Demet Şener'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.
  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    Arman'la birlikte şakalaşan Şener'in eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.
  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    Tolga Arman'la sohbet ettiği sırada kahkahalar atan Demet Şener, sıcaktan bulanınca ise kendisini iskeleden serin sulara bıraktı.
  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    Arman da sevgilisini denizde yalnız bırakmadı.
  • Demet Şener ile Tolga Arman, Bodrum'da - Magazin haberleri

    Demet Şener ile sevgilisi Tolga Arman

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