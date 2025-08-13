Demet Şener ile Tolga Arman'ın Bodrum tatili

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener, uzun bir süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

Demet Şener ile Tolga Arman, Torba'daki bir iskelede objektiflere yansıdı.

Yeşil renkli straplez bir bikini giymeyi tercih eden 48 yaşındaki Demet Şener, adeta genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çekti.

Demet Şener, Tolga Arman ile gün boyunca denize girip güneşlendi. Arman, gün boyunca sevgilisi nereye giderse onun peşinden giderek Şener'e eşlik etti.