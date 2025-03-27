Demet Şener: Koşarak sana geldim

Demet Şener, 2005'te basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlendi ve 2006’da kızı İrem’i, 2009’da ise oğlu Ömer’i dünyaya getirdi. 2018’de evliliğini sonlandıran Şener, oğlunun başarısını gururla takip ediyor. Ömer, babasının izinden giderek Real Madrid’in basketbol altyapısına transfer oldu ve 16 yaşına girdi.

"HARİKA ŞEYLER BAŞARDIN, KENDİNLE GURUR DUY"

Demet Şener, duygusal bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "İyi ki doğdun Ömer’im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle."