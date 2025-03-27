Demet Şener: Koşarak sana geldim
Emekli model Demet Şener, oğlunun doğum günü için İspanya'ya giderek sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu; "İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam"
Demet Şener, 2005'te basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlendi ve 2006’da kızı İrem’i, 2009’da ise oğlu Ömer’i dünyaya getirdi. 2018’de evliliğini sonlandıran Şener, oğlunun başarısını gururla takip ediyor. Ömer, babasının izinden giderek Real Madrid’in basketbol altyapısına transfer oldu ve 16 yaşına girdi.
Oğlunun doğum gününü kutlamak için İspanya'nın Madrid şehrine giden Demet Şener, sosyal medya hesabından özel anlarını ve Ömer’in çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
"HARİKA ŞEYLER BAŞARDIN, KENDİNLE GURUR DUY"
Demet Şener, duygusal bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "İyi ki doğdun Ömer’im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle."
Fotoğraflar: Instagram