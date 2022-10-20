Demet Şener: Tolga Arman çok sevilecek bir insan

"BEN SİNYALİMİ VERMİŞTİM; İNSANIN CAN GÜVENLİĞİ DE KALMIYOR"

Demet Şener, "Ben sinyalimi verip sağa doğru gidiyordum yol ayrımındaydım. Ondan sonra da olanlar oldu. Yani çok kısa sürede oldu ama önemli değil. Önemli olan bunun bir suç teşkil etmesi... Ben de insani olarak, insanlık haklarımı kullanmak için Türk adaletine şikayette bulundum. Korkmak değil ama insan çok rahatsız oluyor. Şok oldum tabii ki... Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bu kadar ağır küfürleri tabii ki beklemiyordum. Şok oldum, korkmak demeyelim ama tabii ki korkutucu, can güvenliği de kalmıyor insanın. Motosikletler çok daha rahat hareket ediyorlar. O yüzden kimsenin böyle bir şey yaşamaması gerekiyor aslında. Trafikte, herhangi bir başka yerde, birçok insanın başına gelebilen şeyler" ifadelerini kullanmıştı.