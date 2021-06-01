Seyircilerin boğazındaki şişliği fark edip kontrole gitmesi gerektiği konusunda kendisini uyardığını belirtti. Jones da bunun üzerine tekrar doktora gitmeye karar verdiğini ancak pandemi nedeniyle test için aldığı randevunun da hastane tarafından iptal edildiğini söyledi.

Ünlü yıldız da daha önce yaptırdığı testlerin sonuçlarına güvenerek bu konuda endişe duymayı bıraktığını söyledi. Fakat Demi Jones, üvey babası Adrian'ın başına gelenler yüzünden bu yumruyla ilgili daha fazla adım atması gerektiğini düşündü.