Demi Lovato malikanesini satıyor

Aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan ABD'li şarkıcı Demi Lovato, malikanesini satışa çıkardı. Şehir manzarasına sahip malikanede, iki salon, dört yatak odası, altı banyo, geniş bir bahçe ve havuz bulunuyor