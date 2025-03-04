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        Haberler Dünyadan Demi Moore Oscar yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu - magazin haberleri

        Demi Moore Oscar yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu

        Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanamayan Demi Moore, hayal kırıklığının ardından teşekkür ve tebrik içeren bir mesaj paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:59
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        Sessizliğini bozdu
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        Demi Moore, Oscar'daki hayal kırıklığının ardından sessizliğini bozdu. 'The Substance' filmindeki performansıyla ödül için favori isim olmasına rağmen, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Mikey Madison'a kaptıran Moore, genç meslektaşını tebrik eden bir mesaj paylaştı.

        İlk Oscar adaylığından eli boş dönen 62 yaşındaki oyuncu, 'Anora' filminin 25 yaşındaki yıldızı Madison'a karşı kaybettiği Oscar töreninin ardından, törene hazırlık görüntülerini paylaştı ve son birkaç aylık ödül sezonunu "hayatının yolculuğu" olarak adlandırdı.

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        "Bu ödül sezonu sona ererken, bu yolculuktan dolayı minnettarlıkla doluyum" diyen Moore, Instagram paylaşımında,"Hayatımın yolculuğuydu ve daha yeni başlıyoruz! Ekibime, aday arkadaşlarıma ve bu deneyimi bu kadar neşe ve ışıkla dolu hale getiren herkese çok minnettarım" ifadesini kullandı.

        Moore, 'The Substance' filminin yönetmeni Coralie Fargeat ve başrol arkadaşı Margaret Qualley'e teşekkür etti ve onlarla filmde çalışmanın bir onur olduğunu söyledi.

        Mikey Madison

        Moore, mesajını, "Mikey Madison'ı çok tebrik ederim. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum" diye bitirdi.

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        Moore, ödülü kaybetse de Oscar gecesini gülümseyerek sonlandırdı. Kızı Tallulah Willis, Oscar Ödülleri sonrası annesinin, köpeği Pilaf ile birlikte, devasa patates kızartması tepsileriyle poz verdiği bir fotoğrafını, “Benim kazananım!” notuyla paylaştı.

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        #Demi Moore
        #Oscar ödülleri
        #en iyi kadın oyuncu
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