Demir Birinci (Yiğit) kimdir?

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 2012 yılında dünyaya gelen 7 yaşındaki Demir birinci, eğitimine Trabzon'da özel bir okulda devam ediyor hala. Demir Birinci'nin babası iç mimar Namık Birinci ve annesi Özlem Birincidir. Annesinin mesleği ise beden eğitimi öğretmenidir. Demir Birinci 1.15 cm boyunda ve 21 kg ağırlığında ve oğlak burcudur.

Bugüne kadar başka herhangi bir projede yer almayan ve ilk kez kamera karşısına Sen Anlat Karadeniz dizisi ile geçen Demir Birinci’ nin ünlü olma hikayesi ise şöyledir. Demir Birinci bu diziye Trabzonspor’un eski kalecisi olan Metin Aktaş’ın tavsiyesi üzerine başladı. Eski kaleci olan Metin Aktaş’ın kendi kızı Dila’nın dizide 'Balım' karakterini oynayacak olması üzerine, diziye küçük bir erkek oyuncu arayışı olduğunu öğrenmesi ile yakın arkadaşı olan Demir’in babası Namık Birinci’ye haber vererek şansını denemesi yönünde tavsiyede bulunur. Bu tavsiye üzerine Birinci ailesi 6 yaşındaki Demir’i alıp deneme çekimlerine götürürler. Çekimlerde yeteneği ile ekibin beğenisini kazanan Demir, böylece Osman Sınav’ın ekibine dahil olmuştur.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren reytinglerde zirveye oturan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli ve Vedat Sayar’dan olma “Yiğit” rolünü üstlenen minik Demir, kısa sürede yeteneği ve sempatikliğiyle de izleyicinin tüm dikkatini ve beğenisini üzerine toplamayı başardı. Dizide yer alan oyuncu kadrosunun ve set ekibinin de neşe kaynağı haline gelen Demir Birinci, sosyal medyada da büyük ilgi görerek daha şimdiden binlerce takipçiye ulaştı.