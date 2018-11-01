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Demir parmaklıklar ardında başarı öyküsü!

Demir parmaklıklar ardında başlayan bir başarı öyküsü… Yozgatlı Talip İlbaş henüz çocuk denecek yaşta cezaevine girdi. 13 yıl kaldığı cezaevinde Adalet Bakanlığı’nın desteği ile iki üniversite bitirdi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; cezaevinde açılan meslek edindirme kurslarında el sanatlarını öğrendi. Şimdi Halk Eğitim Merkezi’nde uzman öğretici olarak çalışıyor

01.11.2018 - 17:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Demir parmaklıklar ardında başlayan bir başarı öyküsü… Yozgatlı Talip İlbaş henüz çocuk denecek yaşta cezaevine girdi. 13 yıl kaldığı cezaevinde Adalet Bakanlığı’nın desteği ile iki üniversite bitirdi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; cezaevinde açılan meslek edindirme kurslarında el sanatlarını öğrendi. Şimdi Halk Eğitim Merkezi’nde uzman öğretici olarak çalışıyor.

CEZAEVİNDE 37 BİN KİŞİ EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde de eğitimlerine devam edebiliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, açıköğretim ortaokulunda 6 bin 643, açıköğretim lisesinde 20 bin 58, açıköğretim fakültesinde 6 bin 567, örgün öğretimde 2 bin 379, uzaktan eğitimde 386, yüksek lisans ve doktorada 514 olmak üzere toplam 37 dolayında tutuklu ve hükümlü eğitim görüyor.

KURSLARDA MESLEK EDİNİYORLAR

Ayrıca İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, mahkumların cezaevlerinde meslek edinmeleri için çeşitli kurslar verilmesini sağlıyor. Mahkumlar, yağlı boya ve terzilik, bilgisayar, bakırcılık, inşaat ve el sanatları, aşçılık gibi onlarca kursa katılarak, meslek edinebiliyorlar. Hükümler bu kurslar sayesinde cezaevinden çıktıktan sonra mesleklerini icra ederek, geçimlerini sağlayabilirken, aynı zamanda toplumsal hayata daha kolay adapte olabiliyor.

17 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİ

Adalet Bakanlığı’nın bu uygulamalarının başarısının en somut örneklerinden biri de Yozgatlı Talip İlbaş’n öyküsü…2004 yılında Yozgat'ta iki ailenin kavgası ölümle sonuçlandı.. Talip İlbaş bu olay sonrası ağabeyi ve babası ile birlikte cezaevine girdi. Cezaevine girdiğinde henüz 17 yaşındaydı ve 36 yıl hapse mahkum edilmişti. Demir parmaklıklar arkasında hayata küsmedi, yeni bir başlangıç yaptı.

İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Adalet Bakanlığı ve cezaevi yönetiminin desteği ile eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Ortaokul mezunu olarak girdiği cezaevinde önce liseyi ardından iki üniversiteyi bitirdi. Açıköğretimden sosyoloji bölümünü, Bozok Üniversitesi’nde ise geleneksel el sanatları bölümünü bitirdi.

KURSLARDA MESLEK ÖĞRENDİ

Cezaevinde açılan meslek edindirme kurslarının neredeyse tamamına gitti. Ebru, hat, cam, seramik ve ahşap işlemeciliği bir çok meslek öğrendi.

ŞİMDİ HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE USTA ÖĞRETİCİ

Kendi ifadesi ile “13 yıl 4 ay 27 gün” Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi kalan İlbaş, geçen yıl şartlı tahliye oldu. Cezaevinden çıkar çıkmaz başvurduğu Halk Eğitim Merkezi’nde uzman öğretici olarak görev yayıyor. Şimdi 25 dolayında alanda kurs veriyor.

HABERTÜRK’e konuşan İlbaş, 2004 yılında talihsiz bir olay sonrası ağabeyi ve babası ile birlikte cezaevine girdiğini söyledi. “Cezaevine girdiğimde artık hayat benim için bitti diye düşünüyordum” diyen İlbaş, “Ama öyle olmadı. Ortaokul mezunuyken girdim. Cezaevinde birçok iyileştirme programına katıldım. Cezaevi yönetiminin desteği ile eğitimimi sürdürme kararı aldım. Ve iki üniversite birden bitirdim. Yine cezaevinde bizleri meslek edindirme amacıyla düzenlenen kurslara katıldım. Birçok sanatsal faaliyeti bu sayede icra etmeyi öğrendim. Cezaevinden çıkınca da Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışmaya başladım. Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve cezaevi yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

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