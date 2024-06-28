Demir yolu felaketleri: Geçmişte yaşanmış korkunç tren kazaları!
Dünya tarihi, insan eliyle gerçekleşen pek çok felaketi barındırıyor. Ancak bazı felaketler, yaşanan can kayıpları ve trajik hikayeleriyle unutulmaz hale geliyor. Tren kazaları da bu felaketlerin başında geliyor. Demir yollarında meydana gelen bu trajediler, sadece bir anlık hataların nelere mal olabileceğini gözler önüne seriyor. Peki, tarihteki en kötü tren kazalarını biliyor musunuz? İşte, tarihin en kötü 6 tren kazası olarak bilinenler!
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ulaşım da hız kazandı ve trenler, modern dünyanın vazgeçilmez taşıma araçlarından biri haline geldi. Ancak bu hızlı ve güvenli görünen ulaşım şekli, bazen büyük felaketlere de sahne olabiliyor. Tarih boyunca yaşanan tren kazaları ise insanların hafızasında derin yaralar bırakmış ve bazen demir yollarının güvenliğini sorgulatıyor. Bu haberimizde, dünyanın dört bir yanında meydana gelmiş bazı korkunç tren kazalarını derledik. İşte, detaylar...
1. KANADA LAC-MEGANTIC DEMİRYOLU FELAKETİ
6 Temmuz 2013'te Kanada'nın Lac-Mégantic kasabasında ham petrol taşıyan 74 vagonlu, sürücüsüz bir yük treni kasabaya doğru yuvarlandı ve raydan çıktı. Raydan çıkma, çok sayıda tank vagonunun patlamasına neden oldu ve kasabanın merkezini harap eden yangınlara yol açtı.
Fotoğrafta Lac Megantic'de çıkan yangın görülüyor. Kaynak: AP
Felaket 47 can aldı ve 30'dan fazla binayı yok etti. Yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesine neden olan kazanın temel nedeni, el frenlerinin ayarlanamaması ve yedek emniyet mekanizmasının olmamasıydı. Tren, eğimli bir rayda gece boyunca gözetimsiz bırakılmıştı.
Fotoğraf: Lac Megantic şehir merkezinde raydan çıkan ham petrol taşıyan vagonlardan duman yükseliyor. Kaynak: AP
Havalı frenlerin basıncı kaybolunca tren yokuş aşağı Lac-Mégantic'e doğru yuvarlanmaya başladı. Raydan çıkmanın ardından uçucu kargo tutuşarak kasabanın merkezini yutan bir ateş topu yarattı. Milyonlarca litre ham petrolün çevredeki araziye ve su yollarına dökülmesi ve uzun vadeli ekolojik hasara yol açması nedeniyle çevresel etki de hissedildi.
Fotoğrafta kazadan sonraki petrol sızıntıları görülüyor. Kaynak: AP
2. ALMAN TARİHİNİN EN YIKICISI: ESCHEDE TREN FELAKETİ
Felaket, 3 Haziran 1998'de Eschede köyü yakınlarında, yüksek hızlı trenin raydan çıkıp bir karayolu köprüsüyle çarpışması sonucu meydana geldi. 101 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan olay, demiryolu taşımacılığı tarihinde o zamana kadar yaşanan en ölümcül yüksek hızlı tren kazası oldu.
Fotoğraf temsilidir.
Kaza, trenin tekerlik jantında oluşan çatlak yüzünden oldu. Bu hasarlı tekerlek yüzünden tren raydan çıktı ve köprünün direklerine çarpmasına neden oldu. Çarpma o kadar şiddetliydi ki köprü, raydan çıkan tren vagonlarının üzerine çöktü, bu da yıkımı daha da artırdı ve kurtarma çalışmalarını daha da zorlu hale getirdi.
Fotoğraf temsilidir.
3. AFRİKA’DAKİ EN ÖLÜMCÜL KAZA: SUDA DEMİRYOLU FELAKETİ
Kaza, 14 Ocak 1985'te Etiyopya'nın merkezindeki Awash kasabası yakınlarında meydana geldi. Tatilden dönen insanlardan oluşan yolcu treni, Dire Dawa'dan Addis Ababa'ya gidiyordu. Tren Awash'a yaklaşırken, dik bir vadiye bakan kavisli bir ray bölümüne yaklaştı.
Fotoğraf temsilidir.
Tren aşırı hız nedeniyle virajı geçemedi. Raylardan çıktı ve uçuruma yuvarlandı. Resmi raporlarda en az 428 kişinin hayatını kaybettiği ve çok daha fazlasının yaralandığı belirtilse de, tüm cesetlerin çıkarılmasının zorluğu nedeniyle gerçek ölüm sayısının daha yüksek olduğuna inanılıyor.
Fotoğraf temsilidir.
4. FRANSIZ ASKERLERİYLE DOLU OLAN MAUERIENNE TREN KAZASI
12 Aralık 1917 gecesi, Fransız askerleriyle dolu bir tren, Fransa'nın güneydoğusundaki Maurienne Alpleri bölgesinden geçti. Tren yaklaşık 20 ahşap vagondan oluşuyordu ve ön saflardan dönen tahminen bin askeri taşıyordu. Tren, dağın tepesine sorunsuz bir şekilde tırmanmayı başardı ancak Maurienne Vadisi'ne doğru dik yokuşu inmeye başladığında frenler hızını yavaşlatmayı başaramadı.
Fotoğraf temsilidir.
Askerlerle dolu ahşap vagonlar çarpmanın etkisiyle ezilip parçalandı, çıkan yangında enkaz kül oldu ve sağ kalanlar da öldü. Uzak bölgede yaşanması felaketi daha da kötüleştirdi, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Kayıpların kesin sayısı belirsizliğini koruyor ancak 800 ölü olduğu düşünülüyor.
Fotoğraf temsilidir.
5. HİNDİSTAN'DAKİ PUKHRAYAN KAZASINDA 14 VAGON RAYDAN ÇIKTI!
Pukhrayan Tren Kazası 20 Kasım 2016'da meydana gelen, Hindistan'ın yakın tarihindeki en kötü tren kazalarından biridir. Yaklaşık 2 bin yolcu taşıyan bir trenin 14 vagonu aniden raydan çıktı. Kazada 150 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla kişi de yaralandı. Kazaya yol açan nedenin ray bakım prosedürleri, insan hatasının rolü ve trenlerin durumu dahil olmak üzere altta yatan birçok sorun olduğu düşünülüyor.
Fotoğraf temsilidir.
6. AŞIRI HIZDAN DOLAYI YAŞANAN KAZA: MONTPARNASSE FELAKETİ
22 Ekim 1895'te Fransa'nın Granville kentinden gelen bir tren geç kalıyordu. Kaybedilen zamanı telafi etmek için makinist, istasyona yaklaşırken trenin hızını artırdı. Ancak aşırı hız nedeniyle tren duramadı, tampon durağı aştı ve istasyon duvarına çarptı, lokomotif aşağıdaki caddenin üzerinde asılı kaldı. Kaza yalnızca tek bir ölümle sonuçlandı: aşağıdaki sokakta yürüyen ve düşen enkaz nedeniyle ölen bir yaya.
Kaynak: History Defined