Kaza, trenin tekerlik jantında oluşan çatlak yüzünden oldu. Bu hasarlı tekerlek yüzünden tren raydan çıktı ve köprünün direklerine çarpmasına neden oldu. Çarpma o kadar şiddetliydi ki köprü, raydan çıkan tren vagonlarının üzerine çöktü, bu da yıkımı daha da artırdı ve kurtarma çalışmalarını daha da zorlu hale getirdi.

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