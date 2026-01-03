Habertürk
        Demirci – Manisa kaç kilometre? Demirci – Manisa arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Manisa'nın iç kesimlerinde yer alan Demirci ile il merkezi Manisa arasında yolculuk yapmayı planlayanlar, iki nokta arasındaki mesafe ve ulaşım süresini merak ediyor. Ege Bölgesi'nin dağlık yapıya sahip ilçelerinden biri olan Demirci ile Manisa kent merkezi arasındaki ulaşım, özellikle özel araç ve şehirlerarası otobüslerle sağlanıyor. Yolculuk süresi ve mesafe; tercih edilen güzergâh, yol koşulları, mevsimsel şartlar ve trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Demirci – Manisa kaç kilometre? Demirci – Manisa arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 03.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:11
        Demirci – Manisa kaç kilometre?
        Demirci – Manisa arası kaç kilometre?

        Demirci ile Manisa arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 155 ila 175 kilometre arasında değişiyor. Bu farklılık, sürücülerin kullandığı güzergâhlara ve şehir merkezlerinden çıkış noktalarına göre oluşuyor. En sık tercih edilen rotalar, Gördes ve Salihli çevresinden geçen kara yolları üzerinden ilerliyor. İlçenin dağlık konumu nedeniyle yolun büyük bir kısmı virajlı ve eğimli bölümlerden oluşuyor.

        Demirci – Manisa arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Demirci’den Manisa’ya yapılan yolculuklar, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 3 ila 4 saat sürüyor. Yolun bazı bölümlerinde virajlı ve dar kesitler bulunması, sürüş hızını düşürebiliyor. Özellikle kış aylarında yağış ve sis gibi hava koşulları yolculuk süresini uzatabiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde ve molasız yapılan yolculuklarda süre biraz daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Demirci – Manisa yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüs ve minibüslerle Demirci’den Manisa’ya ulaşım süresi genellikle 3,5 ila 5 saat arasında değişiyor. Seferlerde kullanılan güzergâh, ara duraklar ve mola sayıları bu sürenin uzamasına neden olabiliyor. İlçe merkezlerinden geçen yolcu alma noktaları da otobüs yolculuklarında süreyi etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

        Demirci – Manisa arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en çok tercih edilen güzergâhlar Demirci – Gördes – Salihli ve Demirci – Selendi – Manisa hatları üzerinden ilerliyor. Gördes ve Salihli üzerinden geçen yollar, daha sık kullanılan ve yol şartları açısından görece daha elverişli rotalar arasında bulunuyor. Ancak dağlık yapı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel durumlar

        Demirci – Manisa yolu, özellikle Demirci çevresinde yüksek rakım ve virajlı yapısıyla dikkat çekiyor. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma riski bulunurken, ilkbahar ve sonbahar aylarında sis görülebiliyor. Yaz aylarında ise sıcak hava ve uzun yolculuklar sürücüler için yorucu olabiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılması, lastik ve fren kontrollerinin tamamlanması güvenli bir sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları sınırlı noktalarda bulunduğu için yakıt planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Bayram ve resmî tatil dönemlerinde Manisa şehir merkezine yaklaşırken trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Demirci – Manisa arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, yol koşullarına ve hava durumuna bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.

