Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Antalya ile Konya arasındaki en kısa yol olacak, 5 kilometrelik çift tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığı görmeye 600 metre kaldı. Akdeniz ile İç Anadolu'yu ayıran dağların karla kaplı kuzey yamacından 4 dakikada güney yamacına geçip yeşil dokuyu görenler, kısa sürede iklim değişikliğine (Karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişe) şahit oluyor

Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
AA

Karayolları Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına tek tüple başlanan, 2017'de ise ikinci tüp inşaatının başladığı Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen projede, fiziki çalışmalarda sona doğru geliniyor.

5 bin metrelik çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli'nin tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte ise kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor.

Tünelle bağlantılı projelendirilen 67 kilometrelik yol çalışmalarında ise 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometresi bölünmüş yol, standardında tamamlandı.

Yolun 0 ila 16 ve 33 ila 39. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için Demirkapı çevresinde çalışmalarına başlanan 12 kilometrelik servis yolu projesinde de toprak işleri çalışmaları sürüyor.

FİZİKİ ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Demirkapı Tüneli'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.

Ayrıca mevsim itibarıyla özellikle yaz aylarında yoğunluğu artan trafikte seyahat süreleri azalacak, yol güvenliğinin de artmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında seyahat edenler, Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, tünel sonrası Antalya'ya erişecek.

İKLİM DEĞİŞİYOR

Şantiye çalışanları, kazı desteği tamamlanan ve beton imalatı büyük ölçüde bitirilen tüpten çıkışta sıcaklık değişimini büyük ölçüde hissediyor.

Akdeniz ile İç Anadolu'yu ayıran dağların karla kaplı kuzey yamacından 4 dakikada güney yamacına geçip yeşil dokuyu görenler, kısa sürede iklim değişikliğine (Karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişe) şahit oluyor.

Konya tarafında yağmur veya kar varken, Akdağ'ın diğer yamacında ise güneşli ve sıcak hava olabiliyor. Trafiğe açıldığında 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilecek tünelden seyahat edenler kısa sürede iklim farklılığını hissedecek.

- 2022 yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefi Burkay Gökbaş, projeyle Konya-Antalya arasında yeni güzergahın kazandırılacağını söyledi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e ulaştıracak projenin konforlu ulaşım sağlayacağını aktaran Gökbaş, "Konya-Antalya arası en kısa güzergah burası. Hedefimiz yıl sonunda tünelde kazı destek ve kaplama beton çalışmalarını tamamlamaktır. Gelecek yıl da tünelde elektronik-elektromekanik işlerini tamamlayacağız. 2022 sonunda ise tünelin hizmete açılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İlk 2 ayda 27 ülkeye bal ihraç edildi
İŞ-YAŞAM27 ülkeye Türk balı gitti
Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı
İŞ-YAŞAMTHK'dan 8 ilde taşınmaz satışı
Sakarya ve Kocaeli'de bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
İŞ-YAŞAMSakarya ve Kocaeli'de kamulaştırma
STK'lardan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İŞ-YAŞAMSTK'lardan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir YHT ile Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3.5 saate düşecek
İŞ-YAŞAM'Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek'
Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı - Haberler
İŞ-YAŞAMTarım Reformu Genel Müdürü Özlü görevden alındı
Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan: Ödemeler dün başladı
Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor
İŞ-YAŞAMRekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor
e-ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı
İŞ-YAŞAM65 yaş üstü kullanıcı oranı arttı
Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı
İŞ-YAŞAMBir yıl sonra seferler yeniden başladı