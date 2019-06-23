İstanbul, belediye başkanını belirlemek için saat: 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin 31 bin 124 sandıkta oy kullanması beklenen İstanbul'a dün kelimenin tam anlamıyla bir göç yaşandı. Binler uçaklarla yüz binler ise karayoluyla mega kente döndü.

BAVULLA SANDIK BAŞINA

Sabah saatlerinde birçok seçmen otogardan oy kullanacakları sandığın bulunduğu okulun yolunu tuttu. Seçmenlerin sandık başına bavullarıyla gelmeleri objektiflere yansıdı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE GELDİ

Yenilenen İstanbul seçiminde oy kullanma oranının yüzde 90'ları bulabileceği belirtilirken genç yaşlı milyonlar demokrasi görevini yerine getirmek için sandığın yolunu tuttu.

Birçok yaşlı seçmenin tekerlekli sandalyeyle bile bu kutsal görevi yerine getirmek için okul bahçelerine akın ettikleri görüldü.