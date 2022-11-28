2017…

Deniz Akkaya, verdiği bir röportajda “Hülya Avşar’ı neden sevmiyorsunuz?” sorusuna şu şekilde cevap vermişti; “Teknem daha hızlı gitsin diye erkek egemen toplumda, erkekleri havalandıracak laflar ediyor. Yok, ‘Bir kere aldatmaktan bir şey olmaz’ yok, ‘Akıllı kadın dayak yemez’… Bunları nasıl hoş bulayım? Çoğu ünlü kadın yaşadıklarını saklıyor. Hülya Avşar ile ilgili bir sürü şehir efsanesi var değil mi?”