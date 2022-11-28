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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

Deniz Akkaya, 2017, 2018 ve 2019'da yaptığı açıklamalarda kendisi için toz zerresi kadar değeri olmadığını söylediği ve "Cahil geldi, cahil gidecek" dediği Hülya Avşar ile dans edip şarkı söyledi

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  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    2017… 

    Deniz Akkaya, verdiği bir röportajda “Hülya Avşar’ı neden sevmiyorsunuz?” sorusuna şu şekilde cevap vermişti; “Teknem daha hızlı gitsin diye erkek egemen toplumda, erkekleri havalandıracak laflar ediyor. Yok, ‘Bir kere aldatmaktan bir şey olmaz’ yok, ‘Akıllı kadın dayak yemez’… Bunları nasıl hoş bulayım? Çoğu ünlü kadın yaşadıklarını saklıyor. Hülya Avşar ile ilgili bir sürü şehir efsanesi var değil mi?”

     
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    2018… 

    Deniz Akkaya, Hülya Avşar’ın Mehmet Aslantuğ’u konuk ettiği TV programındaki sohbeti sırasında sarf ettiği “Erkek çalışsın, kadın evde otursun” sözlerini yine bir röportajında şöyle yorumlamıştı; “Kendisini o zaman da sevmiyordum şimdi de sevmiyorum. Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor.'' 

     
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    Hülya Avşar, Deniz Akkaya’nın kendisi hakkındaki düşüncelerine ise “O cımbız çetesi ne derse desin, arkasındayım. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umurumda değil. Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    2019… 

    Deniz Akkaya, bir kez daha Hülya Avşar’ın kendisi için değersiz olduğunu söyledi. Avşar’ın yine TV programında  "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” şeklindeki sözlerine Akkaya, “Rezalet. Şu kadının cehaleti tartışılmaz. Benim için toz zerresi kadar değeri yok” demişti. 

     
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    Görünen o ki aradan geçen birkaç yıl, Deniz Akkaya’nın Hülya Avşar hakkındaki görüşleri, duyguları tamamen tersine dönmüş durumda. Zira Akkaya; Avşar’ı sahneye çıktığı gece kulübünde dinlemeye gitti. Hatta sahneye çıkıp birlikte dans edip ‘Bu Gece Uzun Olacak’ı seslendirdi. 
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    Hülya Avşar ile Deniz Akkaya arasında ilginç bir ayrıntı daha bulunuyor. Cemal Güzelci, Hülya Avşar’ı sahneye çıktığı gece kulübünün müdavimi olmuş, her programda sahnenin önündeki masadan rezervasyon yaptırmış, kulise çiçekler göndermişti. Avşar, Güzelci’nin yemek davetini şubatta kabul etmiş, birlikte görüntülenmişlerdi. 

     
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    Sonraki gelişmelerden Hülya Avşar’ın yemekte kendisini alnından öpen Cemal Güzelce’ye jestleri nedeniyle teşekkür ettiği, aşkına karşılık veremeyeceğini dile getirdiği anlaşılmıştı. 

    Hülya Avşar’dan aşkına karşılık bulamayan Cemal Güzelce, Deniz Akkaya’nın eski sevgilisi. 

     
  • Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi

    Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıl da uzun süredir küs olduğu Seyhan Soylu'nun programına katılmıştı. Akkaya, programın sonunda Soylu'nun elini öperek barışmıştı. 

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