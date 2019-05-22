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Deniz Akkaya: Kadınlara kocamış muamelesi yapıldığı yaştayım

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya 3 Ağustos'ta 42 yaşına girecek. Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına düştüğü notla kadınlara gösterilen muameleden rahatsız olduğunu anlattı

Deniz Akkaya

İşte Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı:

Bu sene ağustos ayında 42 oluyorum.Hayatımda en ne istediğimi bildiğim, kendimle barışık ve kendimden en memnun olduğum dönem... 42 yaş kültürümüzde kadınlara kocamış muamelesi yapıldığı, 'artık koca kadın' oldun gibi cümleler altında kadını baskılayan, duygusal şiddet içeren bir yol yordam bu... Işıltılı parıltılı işler yapan kadınlara karşı bu tavır haliyle iyice dozunu arttırmakta...

Bugünkü Deniz, bu şiddeti gören bir çok kadına ışık olmakta, bu konuda tevazu göstermeyeceğim çünkü ana derdim daha fazlasını yapmak... Allah ömür verdikçe fazlasını öncelikle, hep çalışarak ışıldayarak ve ilham olarak yapmaya devam edeceğim. Çünkü kadınlar çok değerli, çünkü kadınlar buna değer... Fiziksel değişim burada bir metafor gibi benim için... Görsel dünyada kadınlara yapılan diretilen tüm güzellik normlarına baş kaldırabilir veya benim gibi ezip geçebilirsiniz. İkisi de muhteşem yollar;ortak bir söylemi var bu iki yolunda: Ben beni yaratacak kudrete sahibim. Ben ne istersem oyum,öyle mutluyum!

 

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