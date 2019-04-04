Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı

Giriş: 04.04.2019 - 07:59 | Güncelleme:  

Eski manken Deniz Akkaya, şarkıcı Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki akşam Cem Yılmaz’ın "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisini izledi. Kulis ziyareti sonrası objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, “Mükemmel eğlendik. Cem yine harikaydı” diye konuştu

  • 1Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski manken Deniz Akkaya, şarkıcı Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki akşam Cem Yılmaz’ın "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisini izledi.

  • 2Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı - Magazin haberleri
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    Gösteri sonrası kulise geçen Altay eşi Gülsüm Biber ve Deniz Akkaya, ünlü komedyen ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

  • 3Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı - Magazin haberleri
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    Kulis ziyareti sonrası objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, “Mükemmel eğlendik. Cem yine harikaydı” diye konuştu.

  • 4Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı - Magazin haberleri
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  • 43Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı - Magazin haberleri
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