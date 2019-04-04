Deniz Akkaya: Cem Yılmaz yine harikaydı

Eski manken Deniz Akkaya, şarkıcı Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki akşam Cem Yılmaz’ın "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisini izledi. Kulis ziyareti sonrası objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, “Mükemmel eğlendik. Cem yine harikaydı” diye konuştu