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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin, 10 ay hapis cezası aldı - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin, 10 ay hapis cezası aldı

        Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, annesine şiddet uygulama ve özgürlüğünden mahrum bırakma suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'in yaşının küçük olmasını dikkate alarak cezayı, 10 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayşe Önbilgin, 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 21:43 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:03
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        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
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        2024 Mayıs ayında, emekli manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin’in kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşanan olaylar geniş yankı uyandırmıştı. Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.

        DAVADA KARAR ÇIKTI

        Olaylarla ilgili dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'i 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayşe, bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

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        Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ederek açıklamada bulundu; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim."

        "BENİM KONTROLÜMDE OLSAYDI BU CEZAYI ALMAYACAKTI"

        Deniz Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti; "Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı."

        "KADINLIK ONURUMU GERİ TESLİM EDEN HÂKİM VE SAVCILARA TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Deniz Akkaya, hâkim ve savcılara teşekkür etti; "Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum."

        Deniz Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı; "Bana bu süreçte yapılan tüm aşağılık operasyonları sahiplerine dönecektir. Sizin yakanızdan, bir dilim ekmeğe muhtaç olana kadar peşinizde olacağımı biliniz. Zafer, sabreden ve kalbinin iyiliğini kaybetmeyenler içindir."

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        #deniz akkaya
        #Ayşe Özbilgin
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