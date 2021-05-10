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Deniz Akkaya'yı kızdıran soru

Manken Deniz Akkaya, kendisine din üzerinden eleştirilerde bulunun bir takipçilerinden sert yanıt verdi

Deniz Akkaya'yı kızdıran soru - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Son dönemde girdiği polemikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Deniz Akkaya, Instagram hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Bir takipçisi Akkaya'ya, "Kendini Müslüman hissediyor musun?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında sinirlenen Deniz Akkaya, "Hayırdır kardeşim, ne dangalakça soru bu! Aklını alırım, cevap sana vahiy yoluyla gelir... Zevzek! Senin gibiler Müslümanlık diye yeni bir din uydurdu. Ben ona tabi ve ait değilim" dedi.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ünlü mankenin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Akkaya, "Herkese merhaba... O gün geldi, çattı. Bendeniz de salgının kucağına düştüm. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar, sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atamayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıklı ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz" demişti.

"EVDE BECEREMEDİM"

Virüsün etkilerine dayanamadığını ifade eden 43 yaşındaki Deniz Akkaya, tedavisine hastanede devam etme kararı aldığını açıklamıştı. Ardından hastaneden taburcu olan Akkaya, koronavirüsü yendiğini, "Sağlıkla eve döndüm" sözleriyle açıklamıştı.

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