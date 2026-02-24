Deniz Baysal: Kavga ilişkiye heyecan katar

Oyuncu Deniz Baysal, konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz Baysal, "Sosyal medyada 6.6 milyon takipçin var. Bu görünürlük ve mahremiyetini koruma dengesini nasıl sağlıyorsun" sorusuna şöyle yanıt verdi; "İlk başlarda 'Sosyal medyan zayıf güçlendirmek lâzım. Fotoğraf paylaş’ denildi. Evde oturuyorum, makyaj yapıyorum, fotoğraf çekiyorum ama artık bunlar bana saçma gelmeye başladı. Hani niye bunun mücadelesini veriyorum? Benim zaten bir işim var kafasıyla yaşıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sürekli paylaşım yapmak zorunda olma hali beni zorluyor. Çünkü sektörde öyle. Ne kadar az göz önünde olursan, o kadar gözden düşüyorsun gibi bir durum var ama ben kendi akıl sağlığım için bunu yapıyorum. Bu bir strateji değil. Böyle mutluyum, böyle kafam daha rahat. Paylaşım çok fazla yapmıyorum" dedi.

REKLAM

"KAVGA İLİŞKİYE HEYECAN KATAR"

Deniz Baysal, 2019'da evlendiği müzisyen eşi Barış Yurtçu ile zaman zaman tatlı şekilde kavga ettiklerini de söyledi. Ünlü oyuncu; "Kavga mı, ediyoruz arada canım. Çok normal. Olmalı da zaten öbür türlü sıkıcı. Yani o öyle öbür türlü ilişki olmaz ama işte kavganın şekli önemli. Öyle vurup kırma, dökme bilmem ne değil de hani tatlı tatlı kavga etme. Güzel heyecan katar. İyidir" ifadelerini kullandı.