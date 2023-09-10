Deniz Çakır evlendi
Deniz Çakır, iş insanı Bilgehan Baykal ile nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı
Giriş: 10.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:24
Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile nikâh masasına oturdu. Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik kır düğününe çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikâhta Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ile Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın şahitliğini ise Başar Başaran ile Habil Özden yaptı.