Tatilde en büyük sıkıntılardan biri denize girildiği zaman ayağa deniz kestanesi batmasıdır. Bu durumda ne yapmak gerekir? Deniz kestanelerinin iğneleri toksik maddeler içermektedir. O nedenle battığında bu toksik maddeler deriden içeriye girebilmektedir. Aşırı bir zehir içermez ama yine de çıkarmak gereklidir.

Deniz Kestanesi İğnesi Nasıl Çıkarılır?

Ayağa deniz kestanesi battığında, kıyıya çıkmak ve üzerine basmadan bir yere oturmak gerekir. İğne çıksın diye sıkmamak, batan yere basınç uygulamamak gerekir. Bir cımbız yardımıyla çekerek çıkarılabilir hala içerde çıkarılmayan iğne kaldıysa sabunlu su ile o bölge yıkanıp temizlenmelidir. İçerdiği toksik maddeler yüzünden ayrıca ıslak bir bezle sarılabilir. Bu şekilde toksikler dağılmamış olur.

Diğer içeride kalan iğneler ise; görülen ya da görülemeyenler zeytinyağı yardımı ile çıkarılır. Öncelikle batan bölge temizlenir. Zeytinyağını bir beze batırarak o bölge sarılır. Bir müddet beklenir. Sonrasında iğneler kendiliğinden dışarı çıkacaktır. Zeytinyağı bu konuda en etkili yöntemdir.

Bu şekilde hiç bir sorun olmadan o bölgeden deniz kestaneleri temizlenmiş olacaktır. Ancak bilmeden başka türlü çıkarmaya çalışmak enfeksiyon kapmasına neden olacaktır. Enfeksiyon kapması halinde bir sağlık kuruluşuna gitmek önlem için gerekli bir durumdur.