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        Haberler Yaşam Deniz polisinin maskotu 'Miço'

        Deniz polisinin maskotu 'Miço'

        Antalya'da deniz polisi Ayhan Yurt'un köpeği 'Miço', aldığı eğitim sayesinde yardım sesine anında koşuyor, her komutu eksiksiz yerine getiriyor. Deniz polislerinin maskotu haline gelen Miço, boğulma vakalarında saniyeler içinde harekete geçip, ekiplere destek oluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Deniz polisinin maskotu! "O da hayat kurtarıyor"

        Antalya'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ayhan Yurt'un köpeği 'Miço', deniz şube ekiplerinin maskotu haline geldi.

        Sahibiyle birlikte işe gelip giden Miço, zamanla ekibin arasında büyüyerek dikkat çekici refleksler geliştirdi.

        Deniz şubedeki çalışmalar sırasında edindiği alışkanlıklar sayesinde boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yönelik kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı.

        Ekiplerin ve vatandaşların sevgisini kazanan Miço, bulunduğu ortamın sembol isimlerinden biri oldu.

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        "MİÇO HAYAT DA KURTARIYOR"

        20 yıldır deniz polisi olarak görev yaptığını söyleyen Yurt, "Miço 2,5 yıldır benim yanımda. Ayrıca yat limanının, deniz şubenin hatta sahil güvenliğin maskotu haline geldi. Herkes Miço'ya özenle bakıyor ve onu seviyor. Bu da onun biraz şımarık olmasına neden oluyor. Çikolata renkli, özel bir ırk. Zekasıyla, verdiğim eğitimle denizde yardım isteyen veya boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarımıza komut vermeden otomatik olarak yanlarına gidiyor. Üzerinde özel donanımlı bir giysi var. Boğulma tehlikesi yaşayan şahsa güven veriyor. Boğulan kişi Miço'nun kıyafetine tutunduğu zaman kıyıya doğru yüzmeye başlıyor. Böyle bir eğitim aldı. Can dostu bir köpek. Her hayvanla dostluk kurabilirsiniz ama Miço ayrıca hayat da kurtarıyor" dedi.

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        "İNSAN DOSTU, HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERMEZ"

        Birçok komutu anlayıp harekete geçen Miço'nun aynı zamanda duygusal bir köpek olduğunu kaydeden Yurt, "Ben Miço'yu saldırgan yetiştirmedim. Buraya turistler geliyor, aileler geliyor. İnsan dostu, hiçbir canlıya zarar vermez. Ben varken komut bekler ama tehlikeli durumlarda ben yokken direkt yardıma koşan bir köpektir. Çok duygusal ve zeki bir hayvan olduğu için sadece denizde değil, arama kurtarma çalışmalarında da bize yardımcı oluyor. Evin içinde bir eşya kaybolduğu zaman bile onu bulabiliyor. O konuda da başarılı bir köpek. Güçlü fiziği, aldığı eğitim ve insanlara karşı duygusal yaklaşımı onu başarılı bir köpek yapıyor" diye konuştu.

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