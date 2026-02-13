Canlı
        Haberler Sağlık Deniz Sağdıç’tan "Sanat İyileştirir" sergisi | Sağlık Haberleri

        Deniz Sağdıç’tan "Sanat İyileştirir" sergisi

        Medikal ve teknolojik atıklar, ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın özgün yorumuyla sanatsal bir forma kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:32
        Deniz Sağdıç'tan "Sanat İyileştirir" sergisi
        Kan tüpleri ve kapakları, flakon ve ilaç kapakları, enjektör ve şırıngalar, mama kutusu kapakları, tarihi geçmiş renkli tablet ilaçlar, pipet ve pipet uçları, elektronik kablo ve çipler, anakartlar ile tekstil ve üniforma parçaları gibi tedavi süreçlerinden çıkan çok sayıda atık materyal, geri ve ileri dönüşüm prensibiyle portre eserlere dönüştürüldü.

        Ayrıştırılarak toplanan materyallerle üretilen 10 yeni eser, ilk kez Memorial Göztepe Hastanesi’nde sanatseverlerle buluşurken; Bodrum'daki hastane için daha önce hazırlanan ve benzer dönüşüm süreçlerinden geçen 7 özel eser de yeniden sergiye dahil edilerek seçkiyi genişletiyor. Böylece sergi, Memorial’ın farklı hastanelerinde ortaya çıkan atıkların sanatsal bir bütünlük içinde yeniden hayat bulduğu kapsamlı bir ileri dönüşüm anlatısı sunuyor.

        ATIK MATERYALLER YENİDEN HAYAT BULDU

        Hastanenin CEO’su Bora Uludüz, "Sağlık hizmetini yalnızca klinik tedavi süreçleriyle sınırlamayan, insanın ruhsal ve çevresel iyilik halini de gözeten bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Sanatın iyileştirici gücü, hastalarımızın ve yakınlarının moralini yükselten, yaşam enerjisini destekleyen çok güçlü bir alan. ‘Sanat İyileştirir’ projesi, sürdürülebilirlik anlayışımız ile sanat vizyonumuzu bir araya getiren çok özel bir çalışma. Hastanelerimizde oluşan ve doğru yönetilmediğinde doğa için risk oluşturabilecek atıkları, Deniz Sağdıç’ın yaratıcı yorumuyla kalıcı sanat eserlerine dönüştürmek; sağlık kurumlarının aynı zamanda çevresel ve kültürel sorumluluk üstlenen yapılar olabileceğini de gösteriyor" dedi.

        Uludüz, sözlerine şöyle devam etti: "Deniz Sağdıç, atığı değere dönüştürme konusundaki vizyonu ve özgün üretim diliyle çağdaş sanatın en ilham verici isimlerinden biri. Kendisinin sıradan bir materyali güçlü bir insani hikâyeye dönüştürme becerisine büyük bir hayranlık duyuyoruz. Sanat İyileştirir’ projesinin ilk adımını Bahçelievler'deki hastanemizde atmış ve çok güçlü bir etki yarattığını hep birlikte görmüştük. Bugün bu yolculuğun Göztepe’deki hastanemizde devam etmesi ve farklı hastanelerimizden toplanan materyallerle yeni eserlerin hayat bulması bizim için son derece kıymetli. Sanatın dönüştürücü gücünü hastanelerimize taşımaya ve sürdürülebilir projelerle sanatın yanında olmaya devam edeceğiz.”

        AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

        İleri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç, kullanım ömrünü tamamlamış her objeyi sanatın iyileştirici gücünden ilham alarak yeniden yorumluyor; atık olarak görülen unsurları güçlü insan yüzlerine ve hikâyelere dönüşen sürdürülebilir sanat eserlerine taşıyor. Sanatçının bu yaklaşımı, yalnızca estetik bir üretimi değil, yeniden değerlendirme ve doğaya duyarlı bir sanat zeminini de temsil ediyor.

        “Sanat İyileştirir” sergisi, ay boyunca ziyaret edilebilecek ve sağlık, sanat ve sürdürülebilirliğin kesiştiği özgün bir deneyim sunacak. Sergi, mart ayında ise Memorial’ın Şişli ve Ataşehir Hastanelerinde sergilenmeye devam edecek.

