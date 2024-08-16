Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deniz Seki'nin anne özlemi: Yokluğunda her şey eksik - Magazin haberleri

        Deniz Seki'nin anne özlemi: Yokluğunda her şey eksik

        Geçtiğimiz yıl anne acısı yaşayan Deniz Seki, Güler Seki'yi duygusal bir mesaj ile andı; "Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı.

        2

        Annesinin yokluğuna alışamayan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla annesine duyduğu özlemi dile getiren Deniz Seki, Güler Seki'nin anısına duygusal bir mesaj yayımladı.

        3

        "SENİNLE GÜÇLENDİM"

        Yıllar önce Güler Seki ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Deniz Seki, annesine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım... Senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Şimdi senin sesini duymak, elini tutmak o kadar uzak ki... Ama biliyorum, her zaman yanımda olacaksın. Seninle olan anılarım hep kalbimde, seni çok ama çok özlüyorum. Ruhun şad olsun, anneciğim. Alnımda da senin kırmızı rujun.

        #deniz seki
        #Güler Seki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale ve Manisa'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale ve Manisa'da son durum
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!