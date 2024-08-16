Deniz Seki'nin anne özlemi: Yokluğunda her şey eksik
Geçtiğimiz yıl anne acısı yaşayan Deniz Seki, Güler Seki'yi duygusal bir mesaj ile andı; "Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım..."
Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı.
Annesinin yokluğuna alışamayan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla annesine duyduğu özlemi dile getiren Deniz Seki, Güler Seki'nin anısına duygusal bir mesaj yayımladı.
"SENİNLE GÜÇLENDİM"
Yıllar önce Güler Seki ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Deniz Seki, annesine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım... Senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Şimdi senin sesini duymak, elini tutmak o kadar uzak ki... Ama biliyorum, her zaman yanımda olacaksın. Seninle olan anılarım hep kalbimde, seni çok ama çok özlüyorum. Ruhun şad olsun, anneciğim. Alnımda da senin kırmızı rujun.