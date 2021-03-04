TANIYAMADILAR

Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Deniz Seki'nin son görüntüsü büyük yankı uyandırdı.



Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirdi.



Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yaptı.