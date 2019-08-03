Deniz Türüç kimdir? sorusu dün akşam transfer gündemine bomba gibi düşen haberin ardından soruluyor. Kayserispor ve Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe, Deniz Türüç için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Deniz Türüç'ün hayatından detaylar haberimizde.

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

Deniz Türüç 29 Ocak 1993'te Hollanda Enschede'de doğdu. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

2012-2013 Sezonunda, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Eredivisie 22 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 6 maç, KNVB Beker 2 maç toplam 30 maçta (1 gol 5 asist) performans sergiledi.

2013-2014 Sezonunda, Eredivisie 31 maç, KNVB Beker 2 maç, toplam 33 maçta (3 gol 2 asist) performans sergiledi.

2014-2015 Sezonunda, Eredivisie 29 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 2 maç, Beloften Ön Yuvarlak 1 maç, KNVB Beker 1 maç toplamda 33 maçta (2 gol 3 asist) performans sergiledi.Sezon sonunda Süper Lig takımlarından Kayserispor takımına 500 Bin € bonservis bedeliyle transfer oldu.

KAYSERİSPOR

2015-2016 Sezonunda, Hollanda'nın, Go Ahead Eagles takımından, 500 Bin € bonservis bedeliyle, Kayserispor takımına transfer oldu. Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör: Hakan Kutlu yönetimindeki Kayserispor'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında 28 Ağustos 2016 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan maçta, Deniz Türüç'ün 27.dk da Serbest vuruştan ortasını, Welliton gole çevirdi.45.dk da yine serbest vuruştan ortasını Welliton gole çevirdi. Deniz Türüç sezona 2 asist ile başladı. Fenerbahçe SK ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı.