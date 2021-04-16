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Deniz tutkunları İttir Kaktır'ı en iyi seçti

Rahmi M. Koç Müzesi'nin en yeni objesi İttir Kaktır, İngiltere merkezli Classic Boat adlı derginin düzenlediği yarışmadan ödülle döndü. İttir Kaktır, sekiz farklı kategoride birincinin belirlendiği yarışmada kendi kategorisinde 'En İyi' seçildi

Deniz tutkunları İttir Kaktır'ı en iyi seçti
İngiltere'den ödül
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HABERTURK.COM

RMK Marine Tersanesi tarafından 2020'de inşa edilen İttir Kaktır, Ekim 2020'de Rahmi M. Koç Müzesi'nin gemi filosuna katıldı. Teknenin orijinal planı, ABD Washington'daki Sam Devlin firması tarafından 'Tugzilla' adıyla, içten motorlu bir gezinti teknesi ve aynı zamanda römorkör olarak tasarlandı. RMK Marine Tersanesi tarafından planı yeniden uyarlanarak sekiz metre olan boyu iki metreden fazla uzatıldı ve 10,06 metrelik bir tekne haline getirildi. Müzenin geniş koleksiyonunda yer alan İttir Kaktır'ın 150 beygir gücündeki motoru ise Ford Otosan tarafından üretildi.

İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin 2007 yılından bu yana düzenlediği Classic Boat Awards, asırlık geleneksel gemilerden restore edilenlere, yelkenlilerden motorlu gezinti teknelerine kadar mavi sularda özgürce yol alan deniz araçlarını bir araya getiriyor. Sekiz farklı kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri halk oylamasıyla seçiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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