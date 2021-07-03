Meksika Körfezi'nde şoke eden görüntü! 0:00 / 0:00

İHA

Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı.

Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

PLATFORMA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

İHA'da yer alan habere eöre yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

VANAYI KAPATMAK İÇİN DALGIÇ GÖNDERİLECEK

Yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderileceğini belirtti. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

"ATEŞ GÖZÜ" İSMİ VERİLİYOR

Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, “ateş gözü” olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.