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Haberler Merak Edilenler Denizbank Çalışma Saatleri 2023: Denizbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Denizbank çalışma saatleri 2023: Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Türkiye'nin sayılı bankalarından biri olarak bilinen Denizbank'ın müşterileri tarafından bankanın mesai saatleri sıklıkla merak konusu oluyor. Özellikle Denizbank kaça kadar açık, Denizbank öğle arası hizmet veriyor mu gibi sorular banka müşterilerinin bilmek istediği konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda Denizbank mesai saatleri ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Denizbank Çalışma Saatleri 2023: Denizbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Uzun bir geçmişe sahip olan Denizbank, 1938 senesinde Türkiye Denizciler Bankası olarak kuruldu. Kuruluş amacı ülkemizdeki denizcilik sektörünün gelişim göstermesi için finansal destek sağlamaktı. Günümüzde finans sektöründe varlığını sürdürmeye devam eden Denizbank çalışma saatleri 2023 yılındaki mesai aralıkları bankanın müşterileri tarafından merak edilmekte. Denizbank kaçta açılıyor, Denizbank kaça kadar açık gibi konuları merak edenler için işte Denizbank mesai saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 17:00

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Denizbank mesai saatleri hafta içi 09:00'da başlayarak akşam 17:00'a kadar sürmektedir. Dolayısıyla Denizbank kaçta açılıyor sorusunun cevabı 09:00 olacaktır. Banka müşterilerinin bir diğer merak ettiği nokta ise Denizbank kaça kadar açık konusuyla ilgili... Hafta içi mesai saati 09:00 saatinde başlayan Denizbank kaçta kapanıyor dendiğinde ise bankann müşterilerine 17:00'e kadar hizmet verdiklerini belirtelim.

Denizbank Öğle Arası Saati ve Denizbank Öğle Arası Hizmet Veriyor mu?

Türkiye'nin denizcilik sektörünün ilerlemesi için finansal destek vermek amacıyla yola çıkan Denizbank öğle arası hizmet veriyor mu sorusunu banka müşterileri sıklıkla merak etmekte. Öncelikle Denizbank öğle arası saatinden bahsedelim. Hafta içi 09:00da mesaiye başlayan Denizbank öğle arası saati 12:30 ve 13:30 arasındadır. 12:30'da araya giren banka 13:30 saatine kadar hizmet vermemektedir. Kısaca Denizbank öğle arası hizmet veriyor mu sorusunun yanıtı hayır olacaktır.

Denizbank Cumartesi Açık mı?

"Hayat Deniz'de güzel" sloganıyla yola çıkan Denizbank'ın müşterileri EFT, havale, kredi işlemleri gibi pek çok konuda yardım alabilmek adına şubelerin mesai saatlerini merak ediyorlar. Denizbank kaçta açılıyor, Denizbank öğle arasında hizmet veriyor mu gibi soruların yanı sıra diğer merak edilen konu da hafta sonuyla ilgili... Sizde Denizbank Cumartesi açık mı diye merak edenlerdenseniz eğer bankanın hafta sonu hizmet vermeyerek şubelerinin tamamen kapalı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Denizbank Cumatesi günleri açık değildir. Hafta sonunda şubeleri kapalı olan Denizbank'dan hizmet almak isteyenlerin bankamatikleri ve internet bankacılığını da kullanabileceğini hatırlatalım.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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