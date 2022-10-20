DenizBank'tan emekli promosyon kampanyası!

DenizBank emekli promosyon ödemeleri detayları araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde en yüksek promosyon veren bankalar yer alıyor. Ek gelir elde etmek için emekli maaşını başka bankaya taşımaya karar veren vatandaşlar "DenizBank emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DenizBank emekli promosyon kampanyası detayları...