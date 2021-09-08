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Denizbank, 18 milyon aktif kullanıcısı olan BELBİM-İstanbulkart ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanyada, 12 ay vadede, 1200 TL’ye varan faizsiz krediden, Denizbank müşterisi olsun ya da olmasın, İstanbulkart’ını kişiselleştiren, Denizbank’ın yaptığı değerlendirme sonucu talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart kullanıcılarına özel faizli kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kampanya koşullarını sağlayan müşterilerin kredi kartından faizsiz 500 TL taksitli nakit avans seçeneğinden faydalanabildikleri kaydedildi.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Nakit ihtiyacı duyan İstanbullu vatandaşlarımıza kolaylık sunmaktan, insanlarımızın yaşantısına, aile ekonomisine katkı sağlamaktan ve dolayısıyla ülkemiz için bu adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sunduğumuz hizmet yelpazesini zenginleştirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'AMACIMIZ İSTANBULLULARA NEFES ALDIRABİLMEK'

BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise, kampanyayla ilgili olarak, "Pandeminin etkisi, okulların açılmasıyla birlikte biriken masrafları düşünerek değerli İstanbul halkına bir nebze nefes aldıracak Destek Avans projesini DenizBank iş birliği ile hayata geçirdik. Destek Avans projesi ile halkımız 600 ya da 1200 lira avans kullanabilecek ve bu miktarı hiçbir faiz ya da masraf olmaksızın, aylık 100 TL’lik taksitlerle geri ödeyebilecek. İstanbulkart’a aktarılacak tutar, İstanbulkart’ın geçtiği her yerde, kafe-restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, Halk bakkallarda, akaryakıtta, ulaşımda ve daha binlerce noktada kullanılabilecek" diye konuştu.