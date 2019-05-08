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Denizbank’tan enflasyon üzerinde getiri garantili yeni mevduat ürünü

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Tasarrufların Türk Lirası'yla yapılmasını sağlamak amacıyla Ziraat Bankası'nın başlattığı, enflasyon korumalı mevduat hamlesine Halkbank ile Vakıfbank'ın ardından Denizbank da katıldı. Böylece kamu bankalarının ardından bir özel banka da enflasyon korumalı mevduat hamlesine destek verdi. Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre Enflasyon Korumalı Türk Lirası vadeli yeni mevduat ile birikimlerini bir yıl üzeri vadede TL mevduatında değerlendirmek isteyenler, TÜFE + 4'e varan faiz getirisi elde edebilecek

Denizbank

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da enflasyon korumalı mevduat ürünü çıkarmaya başladı. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından Denizbank da enflasyon korumalı mevduat ürününü hizmete sundu.. Ziraat Bankası 22 Nisan'da, Halkbank da 26 Nisan'da, Vakıfbank 2 Mayıs'ta TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak ürünler çıkardıklarını duyurmuştu.  Denizbank da 30 Nisan itibarıyla Enflasyon Korumalı Türk Lirası vadeli yeni mevduat ürününü hizmete aldığını duyurdu.

EN AZ 3 AY EN FAZLA 1 SENELİK HESAP AÇILABİLİYOR

Denizbank’tan yapılan açıklamaya göre bankanın 30 Nisan itibarıyla hayata geçirdiği yeni üründe, müşteriler en az 3 ay, en fazla 1 sene olmak üzere Türk Lirası vadeli mevduat hesabı açabiliyor; 3 aylık vadeli hesap açmaları durumunda standart yüzde 22 faiz oranından yararlanırken, 1 yıldan uzun vadeli enflasyon korumalı üründe standart faiz oranı yüzde 22,50’ye yükseliyor. 1 yıldan uzun vadeli üründe stopaj kesintisi yapılmıyor.

Denizbank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark söz konusu ürünle müşteri mevduatları için yüzde 22,50’ye varan faiz imkanı sunduklarını ve vade sonunda, güncel yıllık TÜFE oranlarının üzerine, vade süresine bağlı değişecek şekilde 2 ila 4 puan arasında ilave oran ekleyerek Türk lirası yatırımlarına reel getiri sağladıklarını ifade etti.

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