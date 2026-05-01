Denizcilik Genel Müdürlüğünden karaya oturan gemiyle ilgili açıklama
Denizcilik Genel Müdürlüğü, karaya oturan "NINOVA" isimli yük gemisindeki 8 denizcinin tahliye edildiğini, gemi kurtarma çalışmalarının hava müsadeli planlanacağını açıkladı.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 22:32
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karasu demirleme sahasından demir tarayarak karaya oturan NINOVA genel yük gemisindeki 8 denizci Liman Başkanlığımız koordinesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü varagele sistemiyle karadan tahliye edildi.
Çevre kirliliği ve yaralanma yoktur. Gemi kurtarma çalışmaları hava müsadeli planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
