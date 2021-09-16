Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06,05'te Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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