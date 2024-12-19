Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Baklan ilçesinde saat 04.58'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,84 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi
Giriş: 19.12.2024 - 06:46 Güncelleme: 19.12.2024 - 06:47
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 04.58'de merkez üssü Baklan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Merkez ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, yerin 7,84 kilometre derinliğinde oluştu.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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