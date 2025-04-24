Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 03.30'da, 13 kilometre derinlikte, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 24.04.2025 - 04:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 04:29
Denizli'de saat 03.30'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 13,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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