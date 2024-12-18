Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde saat 03.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi
Giriş: 18.12.2024 - 04:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 04:18
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. DHA'nın aktardığı habere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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