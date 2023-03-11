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Haberler Gündem Denizli'de depremzede dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama
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Denizli'de depremzedeleri dolandıran gruba operasyon: 12 zanlı tutuklandı

Denizli'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı afetzedeleri, sahte satılık konteyner ilanı vererek dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerden 12'si tutuklandı

Denizli'de depremzede dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama
AA

Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedelerin parasını dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken paralarının dolandırıldığını bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.

Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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