Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de evde bakım personeli göreve giderken geçirdiği kazada bir hafta sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli'de evde bakım personeli göreve giderken geçirdiği kazada bir hafta sonra hayatını kaybetti

        Denizli'de evde bakım hizmetleri personeli Kadriye Şakır, 18 Şubat'ta göreve giderken trafik kazası geçirdi. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda hizmet aracının kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralanan Şakır, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir hafta sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görev yolunda hayatını kaybetti

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, görev için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazasının ardından bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

        KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI

        İHA'daki habere göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, 18 Şubat’ta Acıpayam ilçesi Gölcük-Alcı karayolunda göreve gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

        HİZMET ARACI KAMYONLA ÇARPIŞTI

        Edinilen bilgilere göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan evde bakım hizmet aracının kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralanan Kadriye Şakır, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 25 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kadriye Şakır’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar geri geliyor! Hangi illere kar yağacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü belirterek, kar yağışı beklenen illeri açıkladı

        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te