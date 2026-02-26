Denizli'de evde bakım personeli göreve giderken geçirdiği kazada bir hafta sonra hayatını kaybetti
Denizli'de evde bakım hizmetleri personeli Kadriye Şakır, 18 Şubat'ta göreve giderken trafik kazası geçirdi. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda hizmet aracının kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralanan Şakır, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir hafta sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, görev için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazasının ardından bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI
İHA'daki habere göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, 18 Şubat’ta Acıpayam ilçesi Gölcük-Alcı karayolunda göreve gittiği sırada trafik kazası geçirdi.
HİZMET ARACI KAMYONLA ÇARPIŞTI
Edinilen bilgilere göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan evde bakım hizmet aracının kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralanan Kadriye Şakır, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 25 Şubat’ta yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kadriye Şakır’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.