Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de minibüs ile TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de minibüs, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Feci kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesi Derbent Mahallesi yakınlarında M.B. (44) yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen S.G. (32) yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü M.B, minibüste bulunan Osman Bakar (20), tır sürücüsü S.G. ile TIR'da bulunan D.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Osman Bakar, hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.