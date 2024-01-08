Denizli'de kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli Buldan'da TIR ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonet ve TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli-Manisa karayolu Buldan-Gülalan köyü arasındaki ana yolda A.P'nin idaresindeki kamyonet ile E.E'nin kullandığı TIR çarpıştı.
KAMYONETTEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜFotoğraf: AA
Kazada kamyonet sürücüsünün yanındaki yolcu Ali Moğul hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; yaralanan E.E, K.E. ve A.P. Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDIFotoğraf: AA
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken kazaya ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.