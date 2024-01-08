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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Denizli'de kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Denizli Buldan'da TIR ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:17
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        Kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonet ve TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Denizli-Manisa karayolu Buldan-Gülalan köyü arasındaki ana yolda A.P'nin idaresindeki kamyonet ile E.E'nin kullandığı TIR çarpıştı.

        KAMYONETTEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazada kamyonet sürücüsünün yanındaki yolcu Ali Moğul hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; yaralanan E.E, K.E. ve A.P. Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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