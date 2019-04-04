Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Y.D., (58) isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D.’nin evine geldi. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası iddialara göre, Y.D., kadının boğazını kestikten sonra kaçtı.

Buldan’dan kent merkezine gelen Y.D., olaydan birkaç saat sonra polise giderek teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı neden gerçekleştirdiği konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı.

Olaydan sonra Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ayşe D.’nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.