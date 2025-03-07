Denizli'de kuraklığı karşı yeni hamle

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), mevsimsel yağışlardaki düşüş ve kuraklık sebebiyle Akbaş Barajı'nın doluluk oranının yüzde 23 olduğu ve yeraltı su seviyesindeki azalmalar nedeniyle şehrin su stresi altında olduğu, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte su kıtlığı tehlikesinin arttığı uyarısında bulundu.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Denizli'de su kayıplarına karşı teknolojik hamle yaparak su kıtlığı tehlikesine karşı harekete geçen DESKİ, su kayıplarını önlemek ve suyun uzaktan yönetimini sağlamak amacıyla ilave yatırımlar yapacak.

Bu kapsamda mevcut şebekede "Alt Ölçüm Bölgeleri" oluşturulduğu, debimetre ve basınç yönetimi ekipmanlarının devreye alındığı belirtildi. Basınç yönetim sistemini devreye alarak, şebekenin yönetmeliklerde belirtilen işletme basıncına alınması için çalışmalarını hızla sürdüren DESKİ ekipleri, şehrin farklı noktalarında yoğun bir mesai harcıyor.

Basınç yönetimi uygulamaları sayesinde yüksek basınç nedeniyle oluşan şebeke arızalarının azalması sağlanmakta ve ayrıca oluşan şebeke arızalarına daha hızlı müdahale edilebildiği belirtildi.

Kentin farklı noktalarında kurulan ölçüm bölgeleri sayesinde bölge bazlı şebeke kontrolü sağlanarak, arıza durumunda su kesintilerinin bölgesel bazlı yapılmasına imkan sağlanıyor. Büyükşehir DESKİ'nin su kayıp ve kaçaklar ile mücadelesinin aralıksız sürdüğü hatırlatıldı.