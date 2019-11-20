Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Denizli'de tamirhane yangını! 13 araç kullanılamaz hale geldi

AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tamirhane ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 13 araç kullanılamaz hale geldi

Denizli'de tamirhane yangını

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 76 Sokak'taki sanayi sitesinde bir tır tamirhanesi ve yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere 28 itfaiye aracı ve 46 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, iş yerinde hasar oluştu, 8 tır ile 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, milyonlarca liralık maddi zarar meydana geldi.

 

AA'nın haberine göre; dumandan etkilenen 2 iş yeri çalışanı da Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
GÜNDEMSosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da kumar baskını: 18 gözaltı
Balıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBalıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da fuhuş operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMMalatya'da fuhuş operasyonu!
Konya’da TIR otomobille çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMKonya’da TIR otomobille çarpıştı!
KYK burs borçları siliniyor mu? KYK borçları Meclis'e girdi mi? 2019 KYK borçları hakkında
GÜNDEMKYK burs borçları siliniyor mu?
Fatih Altaylı'ya konuşan Soner Yalçın: Tek tıp anlayışına zorunlu değiliz
GÜNDEM"Tek tıp anlayışına mahkum olmayalım"
Gaziantep’te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMGaziantep’te dev operasyon! Tam bin 720
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 2 yabancı terörist sınır dışı edildi
GÜNDEMBakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler
Büyükşehir belediyesi burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru ekranı
GÜNDEMBüyükşehir belediyesi burs başvuru nasıl yapılır?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X