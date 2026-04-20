Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü
Honaz’ın Akbaş Mahallesi’nde traktörün devrilmesi sonucu 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yanında bulunan 12 yaşındaki çocuk yaralı kurtuldu. Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, TIR şoförü olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa’nın kullandığı traktör seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan traktör devrilirken, araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk kendini atarak yaralı şekilde kurtuldu. Devrilen traktörün altında kalan Kocaboğa olay yerinde hayatını kaybetti.
SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EEDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaboğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kocaboğa’nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Talihsiz adamın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Akbaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.