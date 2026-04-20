        Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü

        Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü

        Honaz'ın Akbaş Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:08 Güncelleme:
        Traktör devrildi: Baba öldü, oğlu yaralı

        Honaz’ın Akbaş Mahallesi’nde traktörün devrilmesi sonucu 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada yanında bulunan 12 yaşındaki çocuk yaralı kurtuldu. Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, TIR şoförü olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa’nın kullandığı traktör seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan traktör devrilirken, araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk kendini atarak yaralı şekilde kurtuldu. Devrilen traktörün altında kalan Kocaboğa olay yerinde hayatını kaybetti.

        SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EEDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaboğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kocaboğa’nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Talihsiz adamın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Akbaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 17 Nisan 2026 (Hürmüz Açıldı Savaş Bitti Mi?)

        10 dakikada petrol düştü altın yükseldi. Trump başka İran başka mı konuşuyor? Ortadoğu'da düğüm çözülüyor mu? İran ve Lübnan savaşları bitecek mi? ABD-İran anlaşmaya yakın mı? İran nükleer tavizi verecek mi? Trump barış yalanı mı söylüyor? Hürmüz'de gemi geçişleri başladı mı? Kim taviz verdi ABD mi,...
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
