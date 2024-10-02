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        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı, evini basan arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca (26), evini basan arkadaşı Musa Bozdağ (24) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:20
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        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı, evini basan arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı
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        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca (26), evini basan arkadaşı Musa Bozdağ (24) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Tartışmanın, Bozdağ'ın eğlenmek için gittikleri alkollü eğlence mekanında Karaca'nın bardağına sigara külü atması nedeniyle çıktığı, mekandan evlerine döndükten sonra da telefonda devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Bozdağ, tutuklandı.

        ​Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca ile arkadaşı Musa Bozdağ arasında, gittikleri alkollü eğlence mekanında tartışma çıktı. İddiaya göre, Bozdağ'ın, arkadaşı Karaca'nın bardağına sigara külü atması nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle büyüdü. Tartışmanın ardından iki arkadaş evlerine döndü. Ancak, iki arkadaş bu kez de tartışmayı telefonda sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine Bozdağ, eline aldığı bıçakla Karaca'nın evine gitti. İkili arasında kavga çıktı. Bozdağ, bıçakla Karaca'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaca, sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Bozdağ'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bozdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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