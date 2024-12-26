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        Bağ evinde çıkan yangında öldü

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, bir bağ evinde çıkan yangında Ayşe Uçar (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:40
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        Bağ evinde çıkan yangında öldü
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        DENİZLİ’nin Tavas ilçesinde, bir bağ evinde çıkan yangında Ayşe Uçar (55), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Altınova Mahallesi merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bulunan Avşar mevkisindeki bir bağ evinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tek katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, tamamen yanan bağ evinde Ayşe Uçar’a ait olduğu belirlenen ceset buldu. Ayşe Uçar’ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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